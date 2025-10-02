المرزوقي: "حياة كريمة" نقلة نوعية في تحسين حياة ملايين المصريين

قال المستشار الإماراتي عثمان المرزوقي، إنّ المبادرات المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطنين تمثل نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أنه خلال زيارة حديثة له إلى القاهرة لمس بنفسه الجهود المبذولة في نقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن حديثة أكثر ملاءمة للحياة الكريمة.

تحسين واقع مواطنيها

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تحسين واقع مواطنيها وإعطائهم فرصاً أفضل.

وتابع أنه خلال جولة له في أحد أحياء القاهرة، لفت انتباهه وجود مبانٍ قديمة مهجورة، وحينما سأل سائق التاكسي عن سبب ذلك، علم أن السكان تم نقلهم إلى مجمعات سكنية جديدة مجهزة بكافة الخدمات.

واعتبر أن هذا النموذج يعكس إرادة سياسية قوية تهتم بالمواطن قبل كل شيء، وأن هذه الإنجازات شهادة عملية على التقدم والتنمية.

وأضاف المستشار الإماراتي أن مصر بما تملكه من طاقات بشرية ضخمة قادرة على استيعاب هذه التغيرات الكبيرة، مشيراً إلى أن المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد هي انعكاس لخطط استراتيجية واضحة تسير بخطى ثابتة.

وتطرق المرزوقي إلى الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيراً إلى أن مشروع "رأس الحكمة" الذي أثار ضجة إعلامية كبرى يعد دليلاً قاطعاً على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الضخمة تعكس قوة العلاقات بين الإمارات ومصر، وتجسد روح التعاون التي تجمع القيادتين والشعبين، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستظل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

