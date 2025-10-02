قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المرزوقي: "حياة كريمة" نقلة نوعية في تحسين حياة ملايين المصريين

محمد البدوي

قال المستشار الإماراتي عثمان المرزوقي، إنّ المبادرات المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطنين تمثل نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أنه خلال زيارة حديثة له إلى القاهرة لمس بنفسه الجهود المبذولة في نقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن حديثة أكثر ملاءمة للحياة الكريمة.

تحسين واقع مواطنيها

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تحسين واقع مواطنيها وإعطائهم فرصاً أفضل.

وتابع أنه خلال جولة له في أحد أحياء القاهرة، لفت انتباهه وجود مبانٍ قديمة مهجورة، وحينما سأل سائق التاكسي عن سبب ذلك، علم أن السكان تم نقلهم إلى مجمعات سكنية جديدة مجهزة بكافة الخدمات.

واعتبر أن هذا النموذج يعكس إرادة سياسية قوية تهتم بالمواطن قبل كل شيء، وأن هذه الإنجازات شهادة عملية على التقدم والتنمية.

وأضاف المستشار الإماراتي أن مصر بما تملكه من طاقات بشرية ضخمة قادرة على استيعاب هذه التغيرات الكبيرة، مشيراً إلى أن المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد هي انعكاس لخطط استراتيجية واضحة تسير بخطى ثابتة.

وتطرق المرزوقي إلى الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيراً إلى أن مشروع "رأس الحكمة" الذي أثار ضجة إعلامية كبرى يعد دليلاً قاطعاً على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الضخمة تعكس قوة العلاقات بين الإمارات ومصر، وتجسد روح التعاون التي تجمع القيادتين والشعبين، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستظل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
 

الاستثمارات الإماراتية القاهرة عثمان المرزوقي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

