أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة جزء من دولتنا وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
أ ش أ

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ذات السيادة، وستظل كذلك إلى الأبد. 


جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة العُلا، بالسعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس.
 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن إعلان نيويورك الصادر الأسبوع الماضي رسم بوضوح الطريق الكفيل بتحقيق هذا الهدف.. ومن واجبنا الضروري أن نواصل عملنا الدؤوب لضمان عدم الحياد عن هذا المسار"، مضيفا: "لقد أُنجز الكثير حتى الآن، لكن ما زال أمامنا ما هو أكثر لنقوم به"، منبها إلى أن "أي ترتيبات انتقالية لن تحقق أهدافها إذا تجاهلت الحقيقة الجوهرية التالية بأن غزة والضفة الغربية وحدة واحدة". 
 

وشدد على أن وجود سلطة فلسطينية قوية هو السبيل الأمثل لضمان نجاح ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ولتنفيذ خارطة الطريق نحو حل الدولتين، مرحبا بالجهود الرامية إلى وقف الحرب على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدا الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلقت أعماله، أمس، بمدينة العلا، تناقش ملفات تتناول التجارة العالمية والأزمات الإقليمية وأمن طرق التجارة البحرية، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والأمن النووي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي، والتحول في مجال الطاقة.
 

الفلسطيني السلام غزة

