بيراميدز: نشكر وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة بعد التتويج بكأس القارات الثلاث

تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز برسالة تقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك اعترافًا بالدعم الكبير الذي قدماه للنادي طوال مشواره حتى تحقيق لقب كأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث.

إنجاز تاريخي لبيراميدز في البطولة العالمية

ونجح بيراميدز، ممثل قارة إفريقيا، في الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أبطال القارات المختلفة، قبل أن يتوج باللقب على حساب فريق الأهلي السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة جدة.



وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، في خطابيه لكل من وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، أن متابعة المسؤولين وتشجيعهم المتواصل كان له أثر كبير في تحفيز اللاعبين، سواء خلال مشوار التتويج بدوري أبطال إفريقيا أو خلال المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال، بداية من الفوز على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وحتى حصد الكأس الغالية.

وأشار عيد إلى أن بيراميدز سيواصل العمل بقوة من أجل استكمال مشوار البطولة في مراحلها النهائية المقرر إقامتها بدولة قطر في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن النادي يسعى لتشريف كرة القدم المصرية والإفريقية في المحافل الدولية.

موعد المباراة المقبلة لحامل اللقب

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مباراته المقبلة في الثامنة مساء السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، معقل بطل دوري الأبطال.



ويدير المواجهة طاقم تحكيم إفريقي بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه محمد عبد الله من السودان كمساعد أول، والكيني جيلبيرت شيرويه كمساعد ثانٍ، بينما يتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهمة الحكم الرابع. وتم تكليف الغاني دانيل لاريا بقيادة غرفة تقنية الفيديو “VAR”، بمساعدة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، والكيني ستيفين أونيانجو.



