بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

جددت غرفة المشورة حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر إحدى الراقصات، مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص من خلالها مرتدية ملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.