مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة تحمل لمسة من الفخامة والكلاسيكية.

ارتدت مي فستانًا قصيرًا باللون الأسود بتصميم مميز ذي أكمام طويلة وتفاصيل دانتيل رقيقة عند منطقة الصدر، ونسقت معه جوارب شفافة بنقوش وردية سوداء أضفت لمسة جريئة على الإطلالة.

مي عمر تستعرض رشاقتها بفستان ملفت.. صور فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

وأكملت الفنانة إطلالتها بقبعة واسعة وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، إضافة إلى حذاء بكعب عالٍ ونظارة شمسية سوداء زادت من جاذبيتها، لتبدو في مزيج يجمع بين الرقي والعصرية.

ولاقت إطلالة مي عمر تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بأناقتها وحضورها اللافت.