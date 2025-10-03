قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صور من انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
أحمد بسيوني

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أمها وجدتها في انهيار عقار داخليًا بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب التابعة لحي غرب بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت ظباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.  

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الاسكندرية طفلة عقار الاسعاف أسقف منزل غيط العنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مصطفى مدبولي

مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد