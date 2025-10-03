صور من انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أمها وجدتها في انهيار عقار داخليًا بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب التابعة لحي غرب بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت ظباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.