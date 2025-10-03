قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري: منظومة رقمية لإدارة ومتابعة تطهيرات الترع والمصارف

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة تطهيرات المجاري المائية، وأعمال التطوير الجارية لهذه المنظومة.

تطهير مجرى نهر النيل 

واستعرض الدكتور هاني سويلم، مجهودات الوزارة فى تطهير مجرى نهر النيل والترع والمصارف من مختلف أنواع الحشائش وورد النيل والمخلفات، حيث أشار إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات متكاملة لأعمال التطهير بنهر النيل والترع والمصارف ساهم بشكل كبير في التعامل مع ورد النيل والحشائش والمخلفات المتواجدة بالمجاري المائية.

وفى إطار العمل على تعزيز الإعتماد على التقنيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في إدارة ومتابعة المنظومة المائية،  تم إنشاء منظومة رقمية لمتابعة عمليات تطهيرات الترع والمصارف، والتي تم تغذيتها ببيانات العقود وأوامر التطهيرات الصادرة من عام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وحتي العام الحالي، مع إعداد منظومة لتقييم أداء إدارات الري والصرف وأداء المقاولين القائمين على تنفيذ أعمال التطهيرات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقاولين ذوى التنفيذ السيئ من حيث سحب الأعمال من المقاول مع التنفيذ على حسابه مع اجراء التطهير الفوري بمعدات الصيانة الوقائية التابعة للوزارة.

وتم تطبيق منظومة رصد أعمال التطهيرات على ترع الإسماعيلية والسويس والمنايف كمرحلة تجريبية، وتقييم التجربة من خلال عمل مقارنة بين الرصد الميداني على الطبيعة وصور الأقمار الصناعية بـ٨٤ موقعًا، حيث تلاحظ تطابق النتائج بين الرصد الميدانى وصور الأقمار الصناعية.

كما تم استخدام تطبيق معد علي منصة "Google Earth Engine" للمتابعة المستمرة لورد النيل والحشائش بمجري نهر النيل وفرعية والترع الرئيسية بصورة دورية اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية.

ورد النيل وخلق قيمة اقتصادية

وبهدف تحقيق الاستفادة من ورد النيل وخلق قيمة اقتصادية له، تم تنظيم ٢٠ ورشة عمل بمشاركة ٦٣٨ متدربا بخصوص تجميع وتجفيف نبات ورد النيل وتحويله لمشغولات يدوية بواسطة روابط مستخدمي المياه وسيدات المجتمع المدني.

وجار حاليا دراسة تنفيذ منظومة متكاملة من الصاولات بالمواقع اللازمة عند مصبات المصارف وأمام مآخذ الترع ومآخذ محطات الرفع علي مجري نهر النيل والترع، حيث ستُسهم هذه الصاولات في الحد من انتشار الحشائش المائية، وتسهيل عملية تجميع ورفع ورد النيل والمخلفات خارج القطاع المائي.

وزير الموارد المائية هاني سويلم نهر النيل

