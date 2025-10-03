قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات حياة كريمة.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

إجتماع محافظ أسيوط لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إجتماع محافظ أسيوط لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الأعمال وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد حسن ممثل الوحدة المركزية لحياة كريمة بمجلس الوزراء، واللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات)، والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسؤولي الهيئات وشركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات)، إضافة إلى منسقي المشروعات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 مناقشة التقارير الفنية والملاحظات التي رصدها فريق "دار الهندسة"

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ في مختلف القطاعات مثل: الغاز الطبيعي، والصحة، والرصف، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، فضلاً عن مناقشة التقارير الفنية والملاحظات التي رصدها فريق "دار الهندسة" خلال جولاته الميدانية، وسبل معالجتها لرفع معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات في أسرع وقت.

وشدد المحافظ على ضرورة تحمل جميع المسؤولين من قطاعات الخدمات والمرافق لمسؤولياتهم أمام الدولة والمواطنين، مؤكداً عقد اجتماع قريب مع المقاولين المنفذين لمشروعات المبادرة لبحث العقبات وتذليلها فوراً، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أشار إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مقاول متقاعس أو جهة منفذة مقصرة.

وأكد اللواء أبو النصر على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الفنية وضمان دخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح محافظ أسيوط أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 2716 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، في 7 مراكز تشمل 149 قرية و615 تابعاً وعزبة.

أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري أخبار أسيوط أخبار المحافظات المشروعات التنموية المشروعات القومية

