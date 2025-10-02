محافظ أسيوط يوزع أجهزة كهربائية وأثاثًا للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة المصلى

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقيم ببهو ديوان عام المحافظة لتوزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة المصلى التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تأهيل منازلهم.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

حضر الاحتفال كل من حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد السلام، مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في المبادرة.

تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها.

وقال إن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع كفاءة البيئة السكنية بما يتماشى مع أهداف مبادرة "حياة كريمة".

وخلال تفقده الأجهزة المخصصة للتوزيع، والتي تضمنت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومجموعة من الأثاث المنزلي، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره للجهود المشتركة بين ورش التعليم الفني وقطاع التضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، الذين تكاتفوا جميعًا من أجل توفير هذه المستلزمات ودعم الأسر المستحقة.

وأضاف المحافظ أن هذه المبادرات تجسد مفهوم التكافل المجتمعي وتؤكد على أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، منوهًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات والمبادرات التي تعكس روح التعاون وتلبي احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفذ خطة شاملة لتطوير مناطق المصلى وزرزارة والفواخير بحي غرب، تستهدف أكثر من 600 منزل بأعمال إحلال وتجديد للبنية الأساسية والواجهات الداخلية والخارجية، فضلًا عن توفير الأجهزة والأثاث المنزلي عبر ورش طلاب التعليم الفني، ودعم الطلاب بالمستلزمات الدراسية، إلى جانب تمكين الأسر من مشروعات صغيرة منزلية توفر مصادر دخل مستدامة.