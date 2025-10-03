حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا

نفت السلطات الإيرانية صحة ما تردد عن تجميد أصول أو حسابات خاصة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله: بناء على المراجعات لا صحة لتجميد أصول أو حسابات لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أو الشركات التابعة لها بتركيا.

وفي وقت سابق ؛ أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران لا تزال ملتزمة بالحوار والتعاون في الملف النووي، مشيرًا إلى أن بلاده تتصرف بشفافية في إطار الاتفاقات الدولية، لكن الصمت الدولي تجاه الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية يثير القلق.

وقال المسئول الإيراني، في تصريحات رسمية اليوم، السبت: "كان ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدين الهجمات العدوانية التي استهدفت منشآتنا النووية، بدلًا من التزام الصمت أو التعامل بازدواجية في المعايير".

دعوة للولايات المتحدة لإثبات الجدية في التفاوض

وفي لهجة دبلوماسية مشروطة، دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الولايات المتحدة إلى إثبات استعدادها الحقيقي للحوار والتفاوض، مؤكدًا أن طهران لن تنخرط في محادثات شكلية أو غير متكافئة.

وأضاف: "إذا كانت واشنطن جادة في التفاوض، فعليها أولًا التراجع عن سياسات الضغط الأقصى، وإظهار احترام فعلي للاتفاقات الدولية السابقة".

وأشار المسئول الإيراني إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على مسارات الدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته ترفض الضغوط السياسية والتلاعب الإعلامي الذي تمارسه بعض الأطراف الغربية.

واختتم بالقول: "نحن ملتزمون بالحوار البناء، لكننا ننتظر من الآخرين الالتزام بالقانون الدولي، والتوقف عن تهديد أمننا النووي السلمي.