أجانب ومصريين.. القبض على شبكة لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإدارته نادي صحي "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه ، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص و5سيدات "إحداهم تحمل جنسية إحدى الدول"لـ3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.