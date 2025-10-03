الإيكاو: جهود وزارة الطيران المصرية تعكس إرادة قوية لتطوير القطاع

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوي بالمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وأحد الكوادر المصرية البارزة والمشرفة فى قطاع الطيران المدنى العالمى والذى يتقلد هذا المنصب الرفيع.

وذلك على هامش ختام الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) المنعقدة بمدينة مونتريال بكندا.

وأشاد وزير الطيران المدني بالدور الهام الذي يقوم به محمد رحمة في رئاسة قطاع النقل الجوي بالإيكاو، مؤكداً أن مسيرته المهنية المتميزة وتدرجه في عدد من المناصب القيادية داخل قطاع الطيران المدني وصولاً إلى موقعه الدولي الحالي تعكس كفاءته وخبرته الكبيرة في مجال صناعة النقل الجوي.

وأضاف الحفني أن جهود رحمة تسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز مكانة المنظمة على الساحة الدولية، وهو ما يعد نموذجاً يحتذى به في العمل الدولي المشترك.



ومن جانبه، أعرب محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بمنظمة (الإيكاو)، عن تقديره للدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، مشيداً بجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل لبرامج المنظمة ومبادراتها المختلفة، مؤكداً أن ما يقوم به الوزير من دفع تنفيذ الالتزمات الدوليه و متابعة ملفات الطيران المدني الدولي يعكس رؤية واعية وإرادة قوية لدعم مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دور منظمة الإيكاو في خدمة صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.