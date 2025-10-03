في عيدها القومي الـ66.. افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالوادي الجديد

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة تعمير للمحافظة عام 1959، والتي شكلت نقطة انطلاق نحو التنمية والبناء في أكبر محافظات مصر .

وقال الزملوط إنه بالتزامن مع احتفالات العيد القومي: تواصل المحافظة مسيرة التنمية والإنجازات، حيث تستعد لافتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات بنية تحتية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والربط بين المراكز، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير مصادر نظيفة ومستدامة للكهرباء.

كما سيتم تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بإنشاء مدارس جديدة ووحدات صحية لخدمة المواطنين، دعم المشروعات الزراعية والري الحديث لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج.

كما أكد الزملوط دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الوادي الجديد في استكمال مسيرة العمل والبناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.