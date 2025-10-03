جامعة بنها تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الكروس فيت

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز الأول والميداليه الذهبية فى بطولة الجامعات المصريه طالبات للكروس فيت ببورسعيد والذى نظمتها وزارة الشباب والرياضة

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطالبه ميار حسن بكلية علوم الرياضة على تميزها وأدائها المشرف خلال فعاليات البطولة، والذي أهلها للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الجيزاوى ، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.