وزير الخارجية يلتقي مندوبة باراجواي الدائمة لدى اليونسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بمندوبة باراجواي الدائمة لدى اليونسكو يوم الجمعة ٣ أكتوبر، وأشادت بالدعم الذي تقدمه باراجواي للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، وقامت بتسليم الوزير عبد العاطي رسالة دعم رسمية من حكومتها، وذلك استكمالاً للقاءات التي يجريها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر 2025.

وأكد وزير الخارجية، أن هذا الموقف يعكس التضامن بين دول الجنوب، والدعم الواسع الذى يحظى به المرشح المصرى، ويفتح آفاقاً أوسع لتوطيد الشراكات داخل إطار عمل اليونسكو.