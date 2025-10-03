الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن مكتب الرئاسة الألمانية أن الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر سيقومان بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، على أن يواصل الرئيس جولته الإفريقية بزيارة كل من غانا وأنغولا حتى 7 نوفمبر، بمرافقة وفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى.

وتبدأ الجولة من القاهرة، حيث يشارك الرئيس شتاينماير بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز الصروح الأثرية الحديثة في العالم ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة.

كما سيجري الرئيسان محادثات ثنائية تتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية. وتُعد هذه الزيارة الثانية للرئيس شتاينماير إلى مصر بعد زيارته الأولى عام 2024.

وفي محطته الثانية، يتوجه شتاينماير في 3 نوفمبر إلى العاصمة الغانية أكرا للقاء الرئيس جون دراماني ماهاما، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب.

كما يزور في 4 نوفمبر مدينة كوماسي للقاء ملك الأشانتي أوتومفو أوسي توتو الثاني، والتعرف على مشاريع التعاون الألماني-الغانـي في مجالات أبحاث اللقاحات والتعليم المهني. وهذه الزيارة هي الثانية له إلى غانا منذ زيارته الأولى في ديسمبر 2017.

أما المحطة الثالثة، فستكون جمهورية أنغولا بين 5 و7 نوفمبر، حيث يسجل شتاينماير أول زيارة لرئيس ألماني إلى هذا البلد الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لاستقلاله ويتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وسيلتقي في العاصمة لواندا بالرئيس الأنغولي جواو لورينسو لإجراء محادثات سياسية، كما يجتمع مع ممثلين عن الأوساط الاقتصادية الألمانية والأنغولية، إضافة إلى شباب أنغوليين لبحث تطلعاتهم المستقبلية.

وفي مدينة هوانبو، سيطلع على مشاريع بنى تحتية تمولها الاتحاد الأوروبي ضمن "ممر لوبيتو"، وهو مشروع استراتيجي يربط أنغولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مزيدًا من التفاصيل حول برنامج الزيارة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.