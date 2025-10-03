حريق ضخم في كنيسة القديس يوحنا الفيكتورية وسط بلدة هارليستون شرق انجلترا

شبّ حريق ضخم في كنيسة القديس يوحنا الفيكتورية وسط بلدة هارليستون بمقاطعة نورفولك شرقي إنجلترا، ما ألحق أضرارًا بالغة بالمبنى التاريخي الذي يعد مركزًا رئيسيًا للأنشطة والخدمات المجتمعية في المنطقة.

وأعلنت السلطات البريطانية عن أن ست فرق إطفاء هرعت إلى مكان الحادث في شارع برود، حيث طُوقت المنطقة بالكامل حفاظًا على سلامة السكان، مع مناشدتهم بإغلاق الأبواب والنوافذ تحسبًا لتسرب الدخان الكثيف.

وأكد متحدث باسم خدمة الإطفاء أن النيران باتت تحت السيطرة لكنها لم تُخمد بشكل نهائي بعد، مضيفًا أن الجهود تتركز على احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وتُعد الكنيسة، التي تعود للعصر الفيكتوري، أكثر من مجرد مكان للعبادة، إذ كانت تحتضن بنكًا للطعام وتستضيف فعاليات مدرسية ومناسبات مجتمعية بانتظام. وفي هذا السياق، أعربت المشرفة الكنسية هيلين أورفورد عن بالغ أسفها للخسائر، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يستعدون للمشاركة في "مهرجان الحصاد" نهاية الأسبوع الجاري.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق، فيما يواصل الخبراء تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالكنيسة التاريخية وبالمجتمع المحلي الذي ارتبط بها لعقود طويلة.