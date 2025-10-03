قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة ٣ اكتوبر ٢٠٢٥، بـ لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو في الإنتخابات المقررة يوم ٦ اكتوبر ٢٠٢٥.

أعرب  الدكتور بدر عبد العاطي عن الحرص على تعزيز العلاقات مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، مستعرضا التطورات السياسية والاقتصادية في الدول الفرانكفونية لاسيما في ظل الأوضاع غير المسبوقة في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي علي غزة ودول المنطقة، والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، كما نوه "عبد العاطى" بدور منظمة الفرانكفونية في دعم الدول الأعضاء والحفاظ على سيادتها واستقرارها وترويج التعايش السلمي والحوار البناء بين دول الشمال والجنوب، وكذلك في مجالات تمكين الشباب وتطوير التعليم والرقمنة. اشاد وزير الخارجية بموقف السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية ازاء ترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مستعرضا كفاءة وخبرة المرشح المصرى والذى يحظى بدعم عربي وافريقي ودولى واسع.

أشار وزير الخارجية الى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للافتتاح الرسمي للمقر الجديد لجامعة سنجور التابعة لمنظمة الفرانكفونية بمدينة برج العرب الجديدة، ليكون علي مستوي الأولوية الكبيرة التي توليها مصر ومنظمة الفرانكفونية للتعليم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية باريس منصب مدير عام اليونسكو

