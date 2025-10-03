أعضاء بمجلس إدارة الوفد ينضمون لاعتصام الصحفيين

واصل العاملون فى مؤسسة الوفد الاعتصام لليوم الرابع على التوالى للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور .

وانضم كل من الدكتور محمد عادل عضو مجلس الإدارة عن الصحفيين وصلاح صابر عضو مجلس الإدارة عن الإداريين إلى اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين.

وطالبوا في بيان مشترك بسرعة استجابة مطالب الزملاء بالمؤسسة، مؤكدين أن رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة أكد في آخر اجتماع لمجلس الإدارة على إضافة ٣٥٠٠ جنيه لكل زميل أول أكتوبر على راتب سبتمبر، على أن يتم علاج تشوهات المرتبات أول يناير المقبل.

وأكد الدكتور محمد عادل أن إضافة مبلغ مقطوع يحقق العدالة المؤقتة على أن يتبعه علاج التشوهات وتراعي مدة العمل داخل المؤسسة.

وأكد على أن ما يطالب به الزملاء هو حقوق مشروعة وقانونية وإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بحزب الوفد.

وقال صلاح صابر إن الأجور الحالية غير مقبولة ولا تحقق الحد الادنى للمعيشة، مؤكدا دعمه الكامل للزملاء من أجل تطبيق زيادة المرتبات بمبلغ مقطوع لتحقيق العدالة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة دعمهم الكامل للجنة النقابية ولنقابة الصحفيين والنقابة العامة فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات تصاعدية لتطبيق ما وعد به رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.