قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أعضاء بمجلس إدارة الوفد ينضمون لاعتصام الصحفيين

اعتصام الوفد
اعتصام الوفد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصل العاملون فى مؤسسة الوفد الاعتصام لليوم الرابع على التوالى للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور .

وانضم كل من الدكتور محمد عادل عضو مجلس الإدارة عن الصحفيين وصلاح صابر عضو مجلس الإدارة عن الإداريين إلى اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين.

وطالبوا في بيان مشترك بسرعة استجابة مطالب الزملاء بالمؤسسة، مؤكدين أن رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة أكد في آخر اجتماع لمجلس الإدارة على إضافة ٣٥٠٠ جنيه لكل زميل أول أكتوبر على راتب سبتمبر، على أن يتم علاج تشوهات المرتبات أول يناير المقبل.

وأكد الدكتور محمد عادل أن إضافة مبلغ مقطوع يحقق العدالة المؤقتة على أن يتبعه علاج التشوهات وتراعي مدة العمل داخل المؤسسة.

وأكد على أن ما يطالب به الزملاء هو حقوق مشروعة وقانونية وإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بحزب الوفد.

وقال صلاح صابر إن الأجور الحالية غير مقبولة ولا تحقق الحد الادنى للمعيشة، مؤكدا دعمه الكامل للزملاء من أجل تطبيق زيادة المرتبات بمبلغ مقطوع لتحقيق العدالة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة دعمهم الكامل للجنة النقابية ولنقابة الصحفيين والنقابة العامة فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات تصاعدية لتطبيق ما وعد به رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

مؤسسة الوفد الصحفيين صحفيين وإداريين اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد عبد السند يمامة حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

تويوتا Frontlander

الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة.. صور

BMW

قد يؤدي لاشتعال.. بي إم دبليو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد