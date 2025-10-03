قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
نتنياهو يعقد اجتماعاً مهماً اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والضفة

ذكر موقع واللا العبري، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر اليوم اجتماعاً خاصاً مع قادة المنظومة الأمنية، لمناقشة تطورات الأوضاع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب الموقع، يشارك في الاجتماع وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، إلى جانب كبار قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وذلك في ظل استمرار حالة التوتر الميداني على الجبهتين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات بشكل كافٍ. كما يشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل الجيش والمستوطنين، مع تزايد عمليات الاقتحام والاعتقالات، ما يفاقم من حدة التوتر في مختلف المدن الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن الاجتماع الأمني يهدف بالأساس إلى تقييم مسار العمليات في غزة بعد مرور عام على اندلاع الحرب، وبحث الخطوات المقبلة سواء فيما يتعلق بإدارة المعارك أو التعامل مع الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف إطلاق النار. كما يتوقع أن يتطرق إلى التحديات الأمنية المتنامية في الضفة الغربية التي باتت تشهد اشتعالاً يومياً يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

