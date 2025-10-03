قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قومى المرأة بأسوان ينفذ البرامج التدريبية لريادة الأعمال وجلسات الدوار

قومى المرأة بأسوان
قومى المرأة بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وبرامج تدريبية فى ريادة الأعمال .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الندوات التوعوية والبرامج التدريبية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادي والإجتماعي والثقافى ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 500 سيدة ورجل وطفل داخل عدد من قرى ونجوع مركز كوم أمبو ، لافته إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

قومى المرأة 

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنظيم الدورات التدربية لريادة الأعمال والتى إستهدفت عدد 150 سيدة وفتاة من أهالى 5 قرى ونجوع بمركز كوم أمبو ، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية شملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد .

بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية بمنطقة كيما حيث تفقد مشروع رصف الطرق الداخلية التى تربط المنطقة السكنية والطريق الرئيسى بعزب كيما ، وتقوم بتنفيذها مديرية الطرق بأطوال وصلت إلى 2 كم ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

