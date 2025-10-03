مصر تقترح والأردن وفلسطين يعترضان.. كواليس جلسة تعديل صلاحيات اتحاد الأطباء البيطريين العرب

استضافت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط على مدار ثلاثة أيام، فعاليات الملتقى الأول للنقباء وعمداء ومسؤولي الطب البيطري بالمنطقة العربية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص المهنة ومنها توسيع صلاحيات اتحاد الأطباء البيطريين العرب.

وشهدت أعمال اليوم الثاني من الملتقى، الذي حظي بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بالجامعة العربية، مناقشات حادة مع بداية الجلسة الثانية خاصة عند الحديث عن الدعم المادي والقانوني المقدم في حال تم الاتفاق على التوسع في صلاحيات الاتحاد وتعديل لائحته الداخلية ليضم تحت مظلته كل ما له علاقة بمهنة الطب البيطري في الوطن العربي.

وبينما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين في مصر برئاسة الدكتور مجدي حسن، الاستعداد لتقديم الدعم المادي والمساهمة بمبلغ 15 ألف دولار "قابل للزيادة ليصل إلى 20 ألفا"، إضافة للدعم القانوني حال احتاج الأعضاء لأي استشارة قانونية عند الشروع في إجراءات التوسع في إختصاصات وصلاحيات الاتحاد، اعترض كل من ممثل الأردن وفلسطين، وأكد كل منهما عدم القدرة على تقديم الدعم المادي المطلوب للاتحاد والبالغ 500 دولار حال وافق الأعضاء على فكرة التوسع في الإختصاصات وتعديل اللائحة.

ورفض ممثل الأردن، أن يصوت على الطرح المقدم من قبل نقابة الأطباء البيطريين في مصر للتوسع في صلاحيات الاتحاد أي عضو آخر بخلاف النقباء بعد أن شارك أعضاء من مجلس النقابة بمصر في عملية التصويت، كما رفض أن يكون المستشار القانوني الممثل للنقابة المصرية هو مستشار الاتحاد وهو ما نفاه الدكتور مجدي حسن، مشيرا إلى أن دوره يقتصر فقط على تقديم الاستشارات دون أي التزام من الاتحاد تجاهه.

وطالب نقيب الأردن وفلسطين بأن يكون التمثيل في الاتحاد بالاتفاق مع حكومات البلدان التي ترغب في التمثيل من أعضاء جامعة الدول العربية وليس مجرد كيانات فردية، موضحين أن بعض الدول لا يوجد بها نقابات أو جمعيات أو اتحادات مشهرة للطب البيطري كما هو الحال في دولة قطر الشقيقة، التي شاركت في الاجتماع بطبيبة هي الوحيدة بين 5 أطباء بيطريين في بلدها يعملون دون مظلة خاصة بهم.

واتفق الحضور بما فيهم الدولة صاحبة الاستضافة والمقترح وهي جمهورية مصر العربية على ما جاء على لسان ممثلي الأردن وفلسطين، معلنة أنه سيتم مخاطبة حكومات الدولة العربية للمشاركة عبر ممثل رسمي معترف به من قبل الدولة حال عدم وجود مظلة له كنقابة أو جمعية، كما رحبت مصر بأي مقترحات يقدمها المشاركون لخدمة عملية التوسع في صلاحيات الاتحاد.

وأسفر الملتقى الأول لاتحاد نقباء الأطباء البيطريين العرب، برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير العمل النقابي العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين النقابات البيطرية في المنطقة.

وأكد المشاركون، أن الملتقى مثّل خطوة تأسيسية نحو إنشاء كيان عربي منظم يجمع ممثلى كل من النقابات والكليات ومسئولي الحكومات العربية فيما يخص الطب البيطري.

فيما شهد الملتقى الموافقة المبدئية على إنشاء هذا الكيان، واعتماد العمل وفق قانون منظم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ويتم دراسة مقترح لتحديد موعد لعقد لقاءات الاتحاد بشكل دوري وإلى جانب ذلك عقد اجتماعات عبر تقنية "زووم" لضمان استمرارية التنسيق بين النقباء العرب.

كما ناقش الملتقى عددا من الملفات المهمة، من بينها: الخريطة الوبائية، وقانون المساءلة المهنية، وآلية توحيد تسجيل الأدوية البيطرية، إضافة إلى قضية الانتقال الحر للحيوانات بين الدول العربية، وتم الاتفاق على رفع التوصيات المتعلقة بهذه الملفات إلى الجهات الحكومية المختصة، باعتبار أن الملتقى ليس جهة تنفيذية في هذه القضايا.

وأعلن المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة تعديل لائحة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد تحيات، نقيب الأطباء البيطريين في الأردن، وعضوية كل من الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية للاتحاد، والدكتور علي حسين، نقيب الأطباء البيطريين في العراق.

كما تقرر أن يكون الاجتماع المقبل المزمع عقده في إبريل من العام 2026، على أن يتم خلاله إقرار تعديلات اللائحة بعد مناقشة المقترحات التي سيتم تقديمها من النقابات البيطرية في الدول العربية كافة.

وشدد المشاركون على أن تعديل لائحة الاتحاد يعد القرار الأبرز في هذه المرحلة، كونه يمثل الإطار المنظم لكافة القرارات والتوصيات الأخرى، مؤكدين أن الملتقى الأول وضع حجر الأساس لمسار جديد من التعاون النقابي العربي في مجال الطب البيطري.