القصة الكاملة لسيدة تتهم زوجها بالتعدي على طفلها في كفر شبين بالقليوبية

اتهمت سيدة زوجها بالتعدي جنسيًا على طفلها البالغ من العمر 10 سنوات بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقالت مقدمة البلاغ أن زوجها كان يتعدى جنسيًا على طفلها الصغير مستغلا خروجها وعدم تواجدها داخل المنزل.

حبس المتهم

فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من إحدى السيدات بقيام زوجها البالغ من العمر 37 عامًا عاطل، بالاعتداء جنسيًا على نجلها من زواج سابق.

ضبط المتهم

وعلى الفور، وجهت القيادات الأمنية بسرعة ضبط المتهم، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث تم القبض على الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.