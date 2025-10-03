قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
أخبار العالم

إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب

ناصر السيد

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرد السلبي لحركة حماس على خطة السلام الأمريكية قد يؤدي إلى إجراءات صارمة من قبل إسرائيل تشمل قطع المياه والكهرباء عن مدينة غزة، بالإضافة إلى إخلاء فوري لنحو 200 ألف من سكان المدينة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن حماس ستقدم ردها على الخطة بحلول نهاية الأسبوع، مع توقعات بأن يكون الرد إيجابيًا بشكل عام، لكن مصحوبًا بمجموعة من التحفظات وطلبات التوضيح.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نتوقع أن يقبل قادة حماس بالخطة، لكنهم سيضعون بعض الملاحظات والتحفظات، وهذا جزء من العملية التفاوضية المعتادة". 

وأضاف المسؤول أن قيادة حماس داخل غزة تبدو أكثر انفتاحًا على قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بقيادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، ما يعكس تباين المواقف بين الفروع الإقليمية للحركة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية والإقليمية على حماس للرد على الخطة الأمريكية، في ظل تحذيرات إسرائيلية من تبعات الرفض، بما في ذلك الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي قد تمس السكان المدنيين بشكل مباشر، وسط قلق متزايد من انعكاس ذلك على الوضع الإنساني في القطاع.

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

الإغلاق مستمر.. الشيوخ الأمريكي يفشل في التصويت على مشروع قانون الإنفاق

الجيش اللبناني بجنوب الليطاني: لن نسمح بمزيد من الانتهاكات

إسرائيل تعلق بتهكم على مشروع نقل العاصمة الإيرانية

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

