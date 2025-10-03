إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرد السلبي لحركة حماس على خطة السلام الأمريكية قد يؤدي إلى إجراءات صارمة من قبل إسرائيل تشمل قطع المياه والكهرباء عن مدينة غزة، بالإضافة إلى إخلاء فوري لنحو 200 ألف من سكان المدينة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن حماس ستقدم ردها على الخطة بحلول نهاية الأسبوع، مع توقعات بأن يكون الرد إيجابيًا بشكل عام، لكن مصحوبًا بمجموعة من التحفظات وطلبات التوضيح.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نتوقع أن يقبل قادة حماس بالخطة، لكنهم سيضعون بعض الملاحظات والتحفظات، وهذا جزء من العملية التفاوضية المعتادة".

وأضاف المسؤول أن قيادة حماس داخل غزة تبدو أكثر انفتاحًا على قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بقيادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، ما يعكس تباين المواقف بين الفروع الإقليمية للحركة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية والإقليمية على حماس للرد على الخطة الأمريكية، في ظل تحذيرات إسرائيلية من تبعات الرفض، بما في ذلك الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي قد تمس السكان المدنيين بشكل مباشر، وسط قلق متزايد من انعكاس ذلك على الوضع الإنساني في القطاع.