فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء

تشهد دول مصب نهر النيل تداعيات كبيرة من فيضان النيل الذي بدأ منذ عدة أيام بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، وهو الذي أثر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وأخذت آثار ارتفاع منسوب مياه النيل في الظهور في بعض المحافظات المصرية في الدلتا وخاصة المدن والقرى المنخفضة، حيث غمرت مياه النيل الكثير من أراضي طرح النهر التي يلجأ العديد من أهالي هذه القرى لزراعتها خلاص فصل الشتاء.

وبعد عودة ظهور المصطلح للنور بسبب الأوضاع الحالية؛ يظل الكثيرون يجهلون معنى “أراضي طرح النهر”، ولماذا يزرعها الفلاحون في الصيف، ثم يتوقون في الشتاء.

سر ظاهرة طرح النهر

تعليقا على ذلك، أكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أن موضوع أراضي طرح النهر يتلخص في أن نهر النيل داخل البلاد المصرية يمر به تصرفات قليلة في فصل الشتاء حيث تكون الاحتياجات قليلة ثم يزيد التصرف صيفا ليصل إلى ما يزيد عن 3 أضعاف التصرف الشتوي.

وأضاف مستشار وزير الري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، معنى هذا الكلام أن مناسيب المياه في النهر تنخفض في فصل الشتاء وترتفع صيفا، وفي حالة انخفاض المناسيب؛ تنكشف بعض الأراضي على جانبي النهر فيبادر البعض إلى الاستفاده بزراعتها.

واستطرد الدكتور ضياء القوصي، عندما يعود النهر إلى الارتفاع؛ تغمر المياه هذه الأراضي التي يطلق عليها طرح النهر، وهذه الظاهرة معروفة وتحدث بشكل متكرر ولكن بدرجات متفاوتة من الشدة.

تداعيات فيضان نهر النيل

كان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد شرح- خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وسرد الوزير الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه الأحداث، مٌشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر.

وأكد أنه جرى تحذير جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.