قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء

أراضي طرح النهر
أراضي طرح النهر
خاص صدى البلد

تشهد دول مصب نهر النيل تداعيات كبيرة من فيضان النيل الذي بدأ منذ عدة أيام بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، وهو الذي أثر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وأخذت آثار ارتفاع منسوب مياه النيل في الظهور في بعض المحافظات المصرية في الدلتا وخاصة المدن والقرى المنخفضة، حيث غمرت مياه النيل الكثير من أراضي طرح النهر التي يلجأ العديد من أهالي هذه القرى لزراعتها خلاص فصل الشتاء.

وبعد عودة ظهور المصطلح للنور بسبب الأوضاع الحالية؛ يظل الكثيرون يجهلون معنى “أراضي طرح النهر”، ولماذا يزرعها الفلاحون في الصيف، ثم يتوقون في الشتاء.

سر ظاهرة طرح النهر 

تعليقا على ذلك، أكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أن موضوع أراضي طرح النهر يتلخص في أن نهر النيل داخل البلاد المصرية يمر به تصرفات قليلة في فصل الشتاء حيث تكون الاحتياجات قليلة ثم يزيد التصرف صيفا ليصل إلى ما يزيد عن 3 أضعاف التصرف الشتوي.

وأضاف مستشار وزير الري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، معنى هذا الكلام أن مناسيب المياه في النهر تنخفض في فصل الشتاء وترتفع صيفا، وفي حالة انخفاض المناسيب؛ تنكشف بعض الأراضي على جانبي النهر فيبادر البعض إلى الاستفاده بزراعتها.

واستطرد الدكتور ضياء القوصي، عندما يعود النهر إلى الارتفاع؛ تغمر المياه هذه الأراضي التي يطلق عليها طرح النهر، وهذه الظاهرة معروفة وتحدث بشكل متكرر ولكن بدرجات متفاوتة من الشدة.

تداعيات فيضان نهر النيل

كان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد شرح- خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وسرد الوزير الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه الأحداث، مٌشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر.

وأكد أنه جرى تحذير جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

طرح النهر أراضي طرح النهر غرق أراضي طرح النهر نهر النيل فيضان النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال| صور

كيا سيلتوس 2024

كيا سيلتوس 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

تويوتا

أقوى سيارة من تويوتا للطرق الوعرة قد تأتي قريبًا بمنفذ شحن

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد