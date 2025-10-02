قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات
تحقيقات وملفات

وصول سفينتي أسطول الصمود إلى أسدود| معركة رمزية تكسر هيبة الحصار.. خبير يعلق

أسطول الصمود
أسطول الصمود
أحمد العيسوي

في مشهد يعكس تصاعد معركة الإرادات، اعترضت البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي ضم أكثر من 40 قارباً مدنياً تقل على متنها 500 ناشط وبرلماني ومحامٍ من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة. هذه المواجهة لم تكن مجرد حادث أمني عابر، بل حملت أبعاداً قانونية وسياسية وأخلاقية عميقة، كشفت هشاشة الرواية الإسرائيلية أمام ضغط التضامن الدولي.

البعد القانوني والسياسي.. حصار أم عقوبة جماعية؟

يرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل تسعى دوماً لإضفاء شرعية على حصارها البحري للقطاع، عبر مصطلحات مثل "منطقة قتال نشطة" أو "حصار قانوني". لكن القانون الدولي، بحسبه، يعتبر ما يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في غزة عقوبة جماعية مخالفة لاتفاقيات جنيف.

وأضاف حمد أن تعامل إسرائيل مع النشطاء الدوليين باعتبارهم "مهاجرين غير شرعيين" وترحيلهم السريع، ليس سوى تكتيك للهروب من فتح ملفات قضائية قد تدينها أمام محاكم دولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

الرسائل السياسية.. برلمانيون ومحامون في قلب المواجهة

وجود 500 ناشط بينهم برلمانيون وشخصيات قانونية بارزة، لم يكن مجرد تعبير عن تضامن إنساني، بل رسالة سياسية قوية بحسب الخبير تعكس رفضاً عالمياً متزايداً لعزلة غزة.

ويشير حمد إلى أن تل أبيب تخشى أن يتحول هؤلاء النشطاء إلى "شهود دوليين" على ممارساتها، وهو ما قد يفاقم عزلتها داخل المؤسسات الدولية ويعزز المطالبات بمحاسبتها قانونياً.

البعد الأمني.. هيبة الردع في الميزان

إسرائيل، وفق التحليل الاستراتيجي، تدرك أن السماح لأي قافلة بالوصول إلى غزة سيُسقط هيبتها البحرية، ويشجع مبادرات مشابهة مستقبلاً. لذلك تتعامل بقبضة حديدية مع كل محاولة، رغم الخسائر الإعلامية الكبيرة.

وقد أكدت المصادر أن وصول سفينتي أسطول الصمود إلى ميناء أسدود بأقصى سرعة جاء ضمن خطة إسرائيلية لإحكام السيطرة ومنع أي محاولة للاشتباك أو التواصل مع الصحافة قبل نقل النشطاء إلى مراكز الاحتجاز.

احتجاز النشطاء في سجن شديد الحراسة مثل "كتسيعوت" يعكس مخاوف المؤسسة الأمنية من فقدان السيطرة على هذا العدد الكبير، حيث يمثلون طيفاً واسعاً من الجنسيات والمرجعيات.

الإعلام والرأي العام.. خسائر إسرائيلية متجددة

رغم محاولاتها المستمرة لتبرير الحصار، تدفع إسرائيل ثمناً معنوياً كبيراً كلما اعترضت قافلة. فصور النشطاء، وبينهم أسماء لامعة مثل غريتا تونبرغ وريما حسن, تعيد مأساة غزة إلى واجهة الإعلام العالمي، وتفضح الاحتلال كقوة تمنع الغذاء والدواء عن المدنيين.

ويقول حمد إن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام في كل مرة، إذ تظهر بمظهر القوة الغاشمة أمام مبادرات سلمية إنسانية.

معركة رمزية بأبعاد استراتيجية

يؤكد الخبير الاستراتيجي أن معركة "أسطول الصمود" هي معركة رمزية أكثر منها بحرية. فإسرائيل قادرة عسكرياً على اعتراض أي قارب، لكنها غير قادرة على كسر موجة التضامن الدولي.

ويضيف: "كل عملية اعتراض تزيد من عزلة إسرائيل، وتمنح الفلسطينيين ورقة معنوية قوية على الساحة الدولية، فيما تتحول القوافل الإنسانية إلى أداة ضغط ناعمة تعيد غزة إلى صدارة المشهد العالمي".

 

أثبتت حادثة اعتراض أسطول الصمود أن معركة غزة لم تعد محصورة في الميدان العسكري، بل انتقلت إلى فضاء القانون والإعلام والسياسة الدولية. إسرائيل قد تفرض سيطرتها على البحر، لكنها عاجزة عن السيطرة على الرواية العالمية. ومع كل قارب يتم اعتراضه، تكسب غزة مزيداً من التضامن، فيما تجد تل أبيب نفسها محاصرة بعزلة متزايدة ورواية قانونية تتهاوى أمام أعين العالم.

إسرائيل غزة أسطول الصمود سجن ميناء أسدود تل أبيب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فلسطين

صلاح عبد العاطي: الدور المصري لم يقتصر على التنمية الداخلية بل امتد ليشمل دوراً إقليمياً

جنات ومني الشاذلي

جنات: الغناء جزء من يومي وبناتي ورثن حب الموسيقى

الرئيس السيسي

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر درع الأمة العربية ومحور الاستقرار في المنطقة

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة

المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب

ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب

اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون

اللانشون

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

