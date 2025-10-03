قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.

استقرار الدولار

جاء استقرار سعر الدولار داخل السوق الرسمية مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس ليتوقف التداول على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي وبعض مكاتب الصرافة.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سعر الدولار منذ تداولات أمس الخميس، نحو  47,71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو  47.74  جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار أمام الجنيه استقرار الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه

