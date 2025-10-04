قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمرو طلعت: الإسكندرية منارة الإبداع وداعمة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والابتكار

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

قال  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة فريدة بكل المقاييس، وموطن لقامات بارزة أثرت مختلف المجالات على مر العصور.

 وأكد وزير الاتصالات  خلال كلمته في قمة تكني بالإسكندرية التى انطلقت اليوم  أن المدينة تستمر في لعب دور محوري في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يجعلها محطة هامة لدعم التحول الرقمي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد حراكًا دوليًا غير مسبوق، حيث تتسابق الشركات العالمية على تقديم حلول مبتكرة تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الشعوب.

 وأوضح أن مصر تتابع هذه التحولات بعناية، وتستلهم منها لتطوير رؤيتها الخاصة في تعزيز دور التكنولوجيا كأداة للتنمية المستدامة.

وأكد طلعت أن الوزارة وضعت استراتيجية "مصر الرقمية" لدعم الفكر الابتكاري وريادة الأعمال.

 وشدد على أهمية تمكين رواد الأعمال المصريين ومساعدتهم على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار.

وأعلن الوزير أن عدد مراكز إبداع مصر الرقمية شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 3 مراكز فقط إلى 24 مركزًا في 21 محافظة مصرية خلال فترة وجيزة. وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع بإنشاء المزيد من هذه المراكز، لتصل خدماتها إلى جميع المحافظات، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب المصري من المنافسة عالميًا. 

واختتم طلعت كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتوفير كل السبل اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي واعد.

