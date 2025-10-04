عمرو طلعت: الإسكندرية منارة الإبداع وداعمة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والابتكار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة فريدة بكل المقاييس، وموطن لقامات بارزة أثرت مختلف المجالات على مر العصور.

وأكد وزير الاتصالات خلال كلمته في قمة تكني بالإسكندرية التى انطلقت اليوم أن المدينة تستمر في لعب دور محوري في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يجعلها محطة هامة لدعم التحول الرقمي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد حراكًا دوليًا غير مسبوق، حيث تتسابق الشركات العالمية على تقديم حلول مبتكرة تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الشعوب.

وأوضح أن مصر تتابع هذه التحولات بعناية، وتستلهم منها لتطوير رؤيتها الخاصة في تعزيز دور التكنولوجيا كأداة للتنمية المستدامة.

وأكد طلعت أن الوزارة وضعت استراتيجية "مصر الرقمية" لدعم الفكر الابتكاري وريادة الأعمال.

وشدد على أهمية تمكين رواد الأعمال المصريين ومساعدتهم على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار.

وأعلن الوزير أن عدد مراكز إبداع مصر الرقمية شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 3 مراكز فقط إلى 24 مركزًا في 21 محافظة مصرية خلال فترة وجيزة. وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع بإنشاء المزيد من هذه المراكز، لتصل خدماتها إلى جميع المحافظات، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب المصري من المنافسة عالميًا.

واختتم طلعت كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتوفير كل السبل اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي واعد.