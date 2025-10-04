سلامة الغذاء تفتتح الجناح المصري بمعرض أنوجا الدولي بألمانيا

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح الجناح المصري المشارك في معرض “أنوجا” الدولي بمدينة كولن الألمانية، أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من سبعين دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور الهوبي خلال الافتتاح أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تأتي في إطار تعزيز مكانة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل بشكل متكامل مع مختلف أجهزة الدولة لدعم الصادرات الغذائية المصرية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق المستوردة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الجناح المصري هذا العام يشهد مشاركة متميزة لعدد كبير من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، مما يعكس التطور الكبير في جودة وسلامة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا، بفضل تطبيق نظم حديثة للرقابة والتتبع وتحليل المخاطر على امتداد السلسلة الغذائية “من المزرعة إلى المائدة”.

كما أشار إلى أن تواجد الهيئة في هذا المعرض الدولي يمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع هيئات سلامة الغذاء والشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات الرقابة والتفتيش وتعزيز سلامة الغذاء، بما يدعم جهود مصر نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

واختتم الدكتور الهوبي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء.