توك شو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حان الوقت للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذوينا

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين
محمد البدوي

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إن بن جفير وسموتريتش سيحاولان عرقلة المفاوضات وسنشكل مع ترامب جدار حماية.

سموتريتش وبن جفير

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخباربة”، فإن عائلات المحتجزين الإسرائيليين أكدوا على أنه كلما اقتربنا أكثر من إتمام الصفقة سيحاول سموتريتش وبن جفير تخريبها.


وشددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين على أنه حان الوقت للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذوينا.

 خطة الرئيس الأمريكي 

من جانب آخر؛ أكد فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، على أن حالة من الانقسام تسود أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن وزراء متشددين مثل سموتريتش وبن غفير، إلى جانب عدد من أعضاء الكابنيت، يعارضون الخطة بشدة.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواقف داخل الحكومة لا تزال حذرة، إذ لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا بسبب حساسية الموقف، إلا أنه من المتوقع خلال الساعة المقبلة أن يتم إعلان موقف واضح، مشيرًا إلى أن الوزراء المعارضين قد يلوّحون بالانسحاب من الحكومة أو يهددون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك.

بن جفير سموتريتش ترامب الرئيس الأمريكي سموتريتش وبن جفير

شركة بي واي دي
تعفن الدم
تويوتا
