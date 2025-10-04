حسام داغر يطلق برنامج شقة التعاون ويستضيف محمد ممدوح في أولى الحلقات

يستعد الفنان حسام داغر لإطلاق تجربة إعلامية جديدة من خلال برنامج يحمل اسم "شقة التعاون"، يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويُعرض أولى حلقاته غدًا الأحد الساعة التاسعة مساءا.

أولى حلقات برنامج شقة التعاون

ويستضيف داغر في الحلقة الافتتاحية الفنان محمد ممدوح، في لقاء يحمل طابعًا مختلفًا، حيث يسلط البرنامج الضوء على ذكريات وتجارب فنية وإنسانية لعدد من الفنانين والمخرجين الذين عاشوا في منطقة الهرم، وتحديدًا في منطقة التعاون.

وعبر حسام داغر عن حماسه الكبير تجاه البرنامج، مؤكدًا:دي تجربة جديدة عليا ومبسوط بيها أوي، وأتمنى إنها تنجح، في ناس كتير متحمسين يطلعوا معايا في البرنامج.

برنامج شقة التعاون

يذكر أن البرنامج يحمل طابعًا اجتماعيًا فنيًا، ويعتمد على استضافة ضيوف من الوسط الفني في أجواء تجمع بين العفوية والحنين إلى الذكريات، مع لمسة من الكوميديا التي تميز داغر.