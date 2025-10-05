ننشر صورة إقرار عدم ارتكاب المتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب لجريمة أو صادر ضده حكم

ينشر موقع صدى البلد صورة إقرار عدم ارتكاب المتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب لجريمة أو صادر ضده حكم، والصادر النموذج الخاص به من الهيئة الوطنية للانتخابات.

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.