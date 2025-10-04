سيراميكا كليوباترا يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول

تقدم سيراميكا كليوباترا على نظيره حرس الحدود بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري

أحرز مروان عثمان هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة ٣٣ بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد عادل قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء مروان عثمان سكنت يسار المرمى

ونجح فاخري لاكاي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45+6 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من مروان عثمان ذهبت إلى فاخري لاكاي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى ليعلن تقدم فريقه بثنائية في الشوط الأول

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.