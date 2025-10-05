قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026
إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب
بنداري: وفرنا صناديق اقتراع وأدوات مكتبية لتتمكن كل لجنة انتخابية من أداء دورها على أكمل وجه
تركيا تحذّر من تكلفة الدعم الأوروبي الضخمة لأوكرانيا: عبء اقتصادي ضخم
إصابة 5 أشخاص في حريق شب بمعرض أدوات منزلية بالقليوبية
لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب
«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
إرحل .. طارق السيد يهاجم المدير الفني للزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة
عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج
سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025
«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة: لجنة الإسكان تواصل أعمالها لاستكمال تنفيذ مشروع أعضاء هيئة التدريس والعاملين

حسام الفقي

عقدت اللجنة المختصة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس، والسادة أعضاء اللجنة الموقرة.

وقد استهلت اللجنة أعمالها بتهنئة السادة الملاك بإطلاق التيار الكهربائي بالعدادات الرئيسية بالمشروع، تمهيدًا لتوزيع القدرة الكهربائية المرحلية (5.3) ميجا فولت أمبير على ما يقرب من 2000 وحدة سكنية، في خطوة تمثل إضافة حقيقية للمشروع، وبما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وتهيئة الوحدات السكنية للاستقرار المعيشي.

وفي هذا السياق، حرصت لجنة الإسكان على توجيه الشكر للدكتور عصام جميل، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفريق العمل القائم على متابعة تنفيذ الأعمال، لما بذلوه من مجهودات كبيرة أسهمت في تجاوز العديد من التحديات الفنية والإدارية، بما يضمن دفع المشروع نحو تمام التنفيذ.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في الدفع بقوة نحو استكمال تنفيذ هذا المشروع السكني الضخم، مع تأكيد رئيس وأعضاء اللجنة حرصهم على متابعة تمام التنفيذ بما يليق بتطلعات أصحابه، وبحيث يعقب ذلك الانتقال التدريجي إلى مرحلة التشغيل والصيانة التي يعهد بها إلى إدارة احترافية للتجمعات السكنية، مع تمثيل من السادة الملاك والجامعة، ووفق الأطر التي ينظمها القانون. وقد جاءت أبرز القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة على النحو التالي:

- تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير شامل عن حجم ومعدلات إنجاز شركة وادي النيل، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وعرض تقارير لجان الاستلام وملاحظاتها، على أن يتضمن هذا التقرير ما يتعلق بمستجدات الموقف المالي بين المشروع والشركة.

- تكليف الإدارة القانونية بما يلي: 
أ- إعداد مدونة كاملة للمشروع تضم كافة اللوائح المالية والإدارية، والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل.
ب- وضع ضوابط تأجير الوحدات السكنية، بما يرعى حقوق الملاك ويحفظ حقوق الجوار.

- اعتماد لائحة مخالفات أعمال التشطيب للحفاظ على المظهر العام اللائق للمشروع بجميع مرافقه الداخلية والخارجية، مع تعميمها والالتزام بتطبيق أحكامها.

- توجيه اللجنة التنفيذية بالعمل على استكمال المراحل الخاصة بتجهيز وتركيب المصاعد بالأبنية السكنية، على أن تكون مرحلة التشغيل والصيانة لاحقة على تسليم المشروع.

- اعتماد إجراءات نقل وديعة الصيانة إلى أحد البنوك التجارية بعائد مرتفع، وباعتباره أعلى العوائد، بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من ثمار الوديعة ويعود بالنفع على المشروع.

- توجيه المطور العقاري للمشروع بحضور اجتماع اللجنة القادم لعرض الخطة المستقبلية لتطوير أراضي مناطق الخدمات، والمشروع التجاري المزمع تنفيذه بالمنطقة المركزية للخدمات، مع مراجعة دقيقة لمستحقات المشروع وبما يضمن حفظ حقوق أصحابه.

- تكليف اللجنة التنفيذية، بالتنسيق مع أمين عام الجامعة، نحو مخاطبة الهيئة القومية للطرق للموافقة على الترخيص بحق استغلال وتأجير النطاق الخارجي للمشروع الواقع على طريق وصلة دهشور ومحور البوليفارد لإدارة وتشغيل المنصات الدعائية، بما يعظم من الموارد المالية للمشروع.

مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس إسكان أعضاء هيئة التدريس

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

ضابط الشرطة يسيطر على الشاب

ملازم برتبة بطل.. شاب مخمور يثير الذعر وضابط شجاع يعيد النظام| صور

الوضوء

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ اعرف الإجابة

حفظ القرآن

أسرار مهمة في حفظ القرآن الكريم .. تعرف عليها

ترديد الأذكار

هل يجب تحريك الشفتين عند ترديد الأذكار؟ اعرف رأي الشرع

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أسود جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

