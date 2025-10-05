جامعة القاهرة: لجنة الإسكان تواصل أعمالها لاستكمال تنفيذ مشروع أعضاء هيئة التدريس والعاملين

عقدت اللجنة المختصة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس، والسادة أعضاء اللجنة الموقرة.

وقد استهلت اللجنة أعمالها بتهنئة السادة الملاك بإطلاق التيار الكهربائي بالعدادات الرئيسية بالمشروع، تمهيدًا لتوزيع القدرة الكهربائية المرحلية (5.3) ميجا فولت أمبير على ما يقرب من 2000 وحدة سكنية، في خطوة تمثل إضافة حقيقية للمشروع، وبما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وتهيئة الوحدات السكنية للاستقرار المعيشي.

وفي هذا السياق، حرصت لجنة الإسكان على توجيه الشكر للدكتور عصام جميل، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفريق العمل القائم على متابعة تنفيذ الأعمال، لما بذلوه من مجهودات كبيرة أسهمت في تجاوز العديد من التحديات الفنية والإدارية، بما يضمن دفع المشروع نحو تمام التنفيذ.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في الدفع بقوة نحو استكمال تنفيذ هذا المشروع السكني الضخم، مع تأكيد رئيس وأعضاء اللجنة حرصهم على متابعة تمام التنفيذ بما يليق بتطلعات أصحابه، وبحيث يعقب ذلك الانتقال التدريجي إلى مرحلة التشغيل والصيانة التي يعهد بها إلى إدارة احترافية للتجمعات السكنية، مع تمثيل من السادة الملاك والجامعة، ووفق الأطر التي ينظمها القانون. وقد جاءت أبرز القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة على النحو التالي:

- تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير شامل عن حجم ومعدلات إنجاز شركة وادي النيل، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وعرض تقارير لجان الاستلام وملاحظاتها، على أن يتضمن هذا التقرير ما يتعلق بمستجدات الموقف المالي بين المشروع والشركة.

- تكليف الإدارة القانونية بما يلي:

أ- إعداد مدونة كاملة للمشروع تضم كافة اللوائح المالية والإدارية، والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل.

ب- وضع ضوابط تأجير الوحدات السكنية، بما يرعى حقوق الملاك ويحفظ حقوق الجوار.

- اعتماد لائحة مخالفات أعمال التشطيب للحفاظ على المظهر العام اللائق للمشروع بجميع مرافقه الداخلية والخارجية، مع تعميمها والالتزام بتطبيق أحكامها.



- توجيه اللجنة التنفيذية بالعمل على استكمال المراحل الخاصة بتجهيز وتركيب المصاعد بالأبنية السكنية، على أن تكون مرحلة التشغيل والصيانة لاحقة على تسليم المشروع.

- اعتماد إجراءات نقل وديعة الصيانة إلى أحد البنوك التجارية بعائد مرتفع، وباعتباره أعلى العوائد، بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من ثمار الوديعة ويعود بالنفع على المشروع.

- توجيه المطور العقاري للمشروع بحضور اجتماع اللجنة القادم لعرض الخطة المستقبلية لتطوير أراضي مناطق الخدمات، والمشروع التجاري المزمع تنفيذه بالمنطقة المركزية للخدمات، مع مراجعة دقيقة لمستحقات المشروع وبما يضمن حفظ حقوق أصحابه.

- تكليف اللجنة التنفيذية، بالتنسيق مع أمين عام الجامعة، نحو مخاطبة الهيئة القومية للطرق للموافقة على الترخيص بحق استغلال وتأجير النطاق الخارجي للمشروع الواقع على طريق وصلة دهشور ومحور البوليفارد لإدارة وتشغيل المنصات الدعائية، بما يعظم من الموارد المالية للمشروع.