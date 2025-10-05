قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
هلا السعيد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

باسنتي ناجي

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هلا السعيد من داخل صالة الألعاب الرياضة التي أبرزت رشاقتها، نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

ورصدت عدسة “صدى البلد” صورًا للفنانة هلا السعيد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، حيث تألقت بإطلالة شبابية جذابة من الجينز، وظهرت بشعر منسدل وماكياج خفيف أضفى على إطلالتها لمسة ناعمة وأنيقة.

عرض خاص وسط حضور فني مميز

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

الأغنية الدعائية تتصدر التريند

من جهة أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، التي تجمعهما كثنائي ديو، وصفه الجمهور بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

القبض على شابين وفتاتين

القبض على شابين وفتاتين بعد تداول فيديو لفعل فاضح على الطريق العام

المتهم

حاول منع حملة أمنية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على بائع بالإسكندرية

حسام عبد المجيد

رضا عبد العال: حسام عبد المجيد سبب خسائر الزمالك غير جاهز بدنيًا

مراد مكرم

مراد مكرم : لما تحب تقارن مراتك بالنجمات اديها ميزانية الستات دي

رضا عبد العال

رضا عبدالعال: ناصر ماهر بيلعب بأنانية.. وأحمد حمدي لازم يقعد

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

