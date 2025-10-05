مصرع صغير وإصابة 2 آخرين في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي صغير مصرعه، فيما أصيب آخران، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة صغير ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب دراجة نارية بالطريق العمومي بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن مصرع محمد عبد المطلب حبشي عبد المطلب، 5 أعوام، وإصابة شقيقه سامح عبد المطلب حبشي، 9 أعوام، وجدهما حبشي عبد المطلب محمد، 66 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصابين لقسم الطوارئ والحوادث لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.