الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلف الزناتي: نعمل على إصدار تشريعات لحماية المعلمين من التعدي

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تقدم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص التقدير والامتنان إلى جموع المعلمين والمعلمات في جميع محافظات مصر، بمناسبة الاحتفال العالمي بـ يوم المعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، بالتهنئة، وذلك عرفانًا بدورهم العظيم في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل، وترسيخ القيم الوطنية والتربوية في نفوس الأجيال الجديدة.

وقال نقيب المعلمين: “إن يوم المعلم، ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو يوما نعلن فيه جميعا العرفان بالجميل لمعلمينا الأفاضل الذين زرعوا فى نفوسنا العلم والقيم الإيجابية، ونحيي المعلم المصري، الذي يواصل أداء رسالته بكل إخلاص، ونحن في النقابة نؤكد أن دعم المعلم هو المفتاح الحقيقي لأى تطور فى العملية التعليمية”.

وأوضح الزناتي، أن المعلم هو المحور الحقيقي لمنظومة التعليم، ولا يمكن الحديث عن جودة تعليم أو تطوير مناهج دون الاستثمار الحقيقي في المعلم من خلال التدريب المستمر، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأضاف خلف الزناتي أن نقابة المعلمين تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، على تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحسين أحوال المعلم المعيشية والمالية، والعمل على إصدار تشريعات تضمن كرامة المعلم وتحفظ حقوقه لمنع أي تعدٍ عليه أثناء أداء رسالته، وتوفير برامج تدريب وتطوير مهني مستدامة تواكب متغيرات العصر.

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، وستظل الصوت الأمين لكل معلم ومعلمة.

وأشار النقيب إلى أهمية أن يمنح المجتمع، المعلم ما يستحقه من احترام وتقدير، وأن نتشارك جميعا في إعادة بناء صورة المعلم كمصدر للمعرفة والقيم، لأن المعلم هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء الحضارة، وبتقديره نغرس في الأجيال القادمة قيمة العلم والعمل والانتماء.

وتابع: "إننا في هذا اليوم، نقف احتراما وتقديرا ونقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لكل معلم ومعلمة، يقفون في فصلولهم بابتسامة رغم التحديات، ويُضيئون شمعة في عقل كل طالب وطالبة"، لتحقيق مستقبل أفضل، كل عام ومعلمو مصر بخير".

خلف الزناتي نقيب المعلمين يوم المعلم نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

