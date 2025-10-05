أمهات مصر: الطلاب بحاجة إلى استلهام قيم البطولة والتضحية من أبطال أكتوبر

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، خالص التهاني للشعب المصري وأولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر العظيمة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها، إن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر ليست فقط مناسبة وطنية عظيمة نحتفل بها كل عام، وإنما هي رسالة متجددة للأجيال القادمة بأن الانتماء وحب الوطن لا ينفصلان عن العلم والعمل والاجتهاد.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى أن الأسرة والمدرسة معًا يلعبان الدور الأهم في غرس روح أكتوبر داخل نفوس الطلاب، فكما كان النصر ثمرة للتخطيط والإصرار والعمل الجماعي، فإن مستقبل أبنائنا لن يُبنى إلا بنفس الروح.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الطلاب بحاجة إلى استلهام قيم البطولة والتضحية من أبطال أكتوبر، وتحويلها إلى طاقة إيجابية في حياتهم اليومية، من خلال الجد والمثابرة، والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على أن دور أولياء الأمور لا يقتصر على متابعة دروس الأبناء، بل يمتد إلى زرع قيم الانضباط، وتحفيزهم على التفكير والإبداع، وتشجيعهم على أن يكونوا عناصر نافعة لوطنهم.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى أن المدرسة تلعب دورًا رئيسيًا في تنمية وعي الطلاب بتاريخ وطنهم العظيم، وتعزيز روح الانتماء لديهم، من خلال الأنشطة التربوية والثقافية، وعقد لقاءات وندوات داخل المدارس يشارك فيها أبطال خاضوا معارك نصر العزة والكرامة، ليحكوا للأبناء تفاصيل تجربتهم وما مروا به، وهو ما يرسخ داخلهم روح الولاء والانتماء، ويجعل القيم الوطنية حاضرة في وجدانهم بشكل حي ومؤثر.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الطلاب هم قادة المستقبل وصُنّاع النهضة الحقيقية، وأن الدولة تسعى من خلال رؤية مصر 2030 إلى الاستثمار في عقولهم ومهاراتهم، ليكونوا امتدادًا لروح أكتوبر في العمل والابتكار، وحُماةً لمستقبل الوطن كما كان أبطالنا حُماةً لحاضره.