قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدوري المصري.. مباريات اليوم الأحد 5 -10- 2025 والقناة الناقلة

نادي انبي
نادي انبي
يسري غازي

تختتم اليوم الأحد 5 -10- 2025، منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام عدة مواجهات قوية بمشاركة جميع الفرق الباحثة عن تحسين مراكزها فى جدول الترتيب.

وجاءت مباريات اليوم الأحد 5 -10- 2025 علي النحو التالي:

إنبى vs زد إف سى.. 5 مساء

فاركو vs وادى دجلة.. 8 مساءً

وتذاع جميع مباريات الدورى المصرى عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصرى للمسابقة خلال السنوات الأخيرة.


وتتوقف مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة نظراً لارتباط المنتخب الوطنى بمباراة ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام يوم 8 أكتوبر الجاري في المغرب، والتي لو فاز فيها الفراعنة سيعلن تأهله بشكل رسمي لكأس العالم


سيراميكا كليوباترا يهزم الحرس

نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة في  المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري

أحرز مروان عثمان هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة ٣٣ بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد عادل قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء مروان عثمان سكنت يسار المرمى

ونجح فاخري لاكاي في إحراز الهدف الثاني  في  الدقيقة 45+6 بعد  تمريرة داخل منطقة الجزاء من مروان عثمان ذهبت إلى فاخري لاكاي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى   ليعلن تقدم فريقه بثنائية  في الشوط الأول

وتمكن صديق أوجولا من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة خلف المدافعين من عمرو السولية انفرد بها صديق أوجولا ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي الفار الهدف الرابع لصالح أيمن سعد موكا لوجود تسلل على صديق أوجولا.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط بدون خطورة من لاعبي حرس الحدود يقابله دفاع منتظم الصفوف من لاعبي سيراميكا كليوباترا

بهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة بجدول ترتيب الدوري بينما يتواجد  حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد ١١ نقطة.

الدوري انبي فاركو سيراميكا كليوباترا حرس الحدود

طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير
بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد
