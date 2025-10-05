«صرف الإسكندرية» تقيم حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

أقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حفل تخرج مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد، في إطار مبادرة الشركة القابضة لتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي. وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات، وذلك تحت رعاية اللواء "محمود نافع"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل، واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة في شتى المجالات وجميع إدارات الشركة، بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع" إلى أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات بالعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية، مع مراعاة العمل وفقًا للمؤهل الدراسي، مؤكدًا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة، وإعطاء المكلفات الخبرة العملية والتدريب المناسب، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

ومنحت الشركة شهادات التقدير لمكلفات الخدمة العامة تقديرًا لجهودهن خلال الفترة التي قضوها بالشركة.