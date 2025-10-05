قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
محافظات

«صرف الإسكندرية» تقيم حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

أحمد بسيوني

أقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حفل تخرج مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد، في إطار مبادرة الشركة القابضة لتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي. وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات، وذلك تحت رعاية اللواء "محمود نافع"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل، واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة في شتى المجالات وجميع إدارات الشركة، بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع" إلى أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات بالعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية، مع مراعاة العمل وفقًا للمؤهل الدراسي، مؤكدًا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة، وإعطاء المكلفات الخبرة العملية والتدريب المناسب، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

ومنحت الشركة شهادات التقدير لمكلفات الخدمة العامة تقديرًا لجهودهن خلال الفترة التي قضوها بالشركة.

الاسكندرية شركة الصرف الصرف الصحي دفعة جديدة الخدمة العامة

