يعشقها الأطفال.. 3 طرق مبتكرة لعمل البيض للأطفال

إذا كنت تودين تقديم البيض بطرق شهية وصحية للأطفال لوضعها في علبة الطعام المدرسية (اللانش بوكس)، عليك بالطرق التالية:



الطريقة الأولى: مافن البيض بالخضار

المكونات:

بيضتان

كمية صغيرة من الخضار المفرومة ناعماً (فلفل ألوان، جزر، سبانخ)

ملعقة صغيرة من الجبن المبشور

رشة ملح خفيفة

الطريقة:

يُخفق البيض جيداً، ثم يُضاف إليه الخضار والجبن والملح.

يُسكب الخليط في قوالب مافن صغيرة مدهونة بقليل من الزيت.

تُخبز في الفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية.

النتيجة: مافن لذيذ مغذٍ يسهل على الطفل تناوله في المدرسة.



الطريقة الثانية: رول البيض والجبن

المكونات:

بيضتان

شريحة من الجبن

قطعة صغيرة من الزبدة

الطريقة:

يُخفق البيض ويُطهى في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزبدة.

عند بدء تماسك البيض، توضع شريحة الجبن ويُلف البيض على شكل رول.

يُقطع إلى شرائح صغيرة ويوضع في اللانش بوكس.

شكله يشبه السوشي، مما يجعله محبباً للأطفال.



الطريقة الثالثة: ساندويتش البيض المسلوق بالمايونيز

المكونات:

بيضة مسلوقة

ملعقة صغيرة من المايونيز

شريحتان من خبز التوست

الطريقة:

تُهرس البيضة المسلوقة وتُخلط مع المايونيز.

يُدهن الخبز بالخليط، ويمكن تقطيع الساندويتش على شكل قلوب أو نجوم.



وجبة خفيفة ولذيذة وغنية بالبروتين، مناسبة للأطفال الصغار.