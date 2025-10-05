قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
يعشقها الأطفال.. 3 طرق مبتكرة لعمل البيض للأطفال

البيض
البيض
ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم البيض بطرق شهية وصحية للأطفال لوضعها في علبة الطعام المدرسية (اللانش بوكس)، عليك بالطرق التالية: 


 الطريقة الأولى: مافن البيض بالخضار
المكونات:
بيضتان
كمية صغيرة من الخضار المفرومة ناعماً (فلفل ألوان، جزر، سبانخ)
ملعقة صغيرة من الجبن المبشور
رشة ملح خفيفة
الطريقة:
يُخفق البيض جيداً، ثم يُضاف إليه الخضار والجبن والملح.
يُسكب الخليط في قوالب مافن صغيرة مدهونة بقليل من الزيت.
تُخبز في الفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية.
النتيجة: مافن لذيذ مغذٍ يسهل على الطفل تناوله في المدرسة.
 

 الطريقة الثانية: رول البيض والجبن
المكونات:
بيضتان
شريحة من الجبن
قطعة صغيرة من الزبدة
الطريقة:
يُخفق البيض ويُطهى في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزبدة.
عند بدء تماسك البيض، توضع شريحة الجبن ويُلف البيض على شكل رول.
يُقطع إلى شرائح صغيرة ويوضع في اللانش بوكس.

شكله يشبه السوشي، مما يجعله محبباً للأطفال.
 

 الطريقة الثالثة: ساندويتش البيض المسلوق بالمايونيز
المكونات:
بيضة مسلوقة
ملعقة صغيرة من المايونيز
شريحتان من خبز التوست
الطريقة:
تُهرس البيضة المسلوقة وتُخلط مع المايونيز.
يُدهن الخبز بالخليط، ويمكن تقطيع الساندويتش على شكل قلوب أو نجوم.
 

 وجبة خفيفة ولذيذة وغنية بالبروتين، مناسبة للأطفال الصغار.

بيض بالمشروم بيض بيض اومليت

