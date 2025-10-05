تنفيذ إزالة لـ 33 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة بمركز أبوصوير في الإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وتم تنفيذ إزالة لعدد ٣٣ حالة تعدٍّ على مساحة ٢٠١ فدان و٤ قراريط و٦ أسهم و٢٣٠١ م٢ بمركز ومدينة أبوصوير في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.



وكان بيان الإزالات كالتالي:

استرداد عدد ١٧ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٢٠١ فدان و٤ قراريط و٦ أسهم.

كما تم استرداد عدد ٥ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ٧٧١م٢.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٨ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الإصلاح الزراعي بمساحة ١٠٣٠م٢.

أيضًا تم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات متغير غير قانوني على مساحة ٥٠٠م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.