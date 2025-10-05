العمل تجهز لملتقى توظيف مع هواوي

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من شركة هواوي مصر، يضم كلا من دو يونج نائب رئيس شركة هواوي مصر، وما بن رئيس قطاع تطوير الأعمال، وجيري وانج، رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس عمرو زايد، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات، وغادة عبد السلام مديرة الموارد البشرية، والمهندسة أسماء سراج، المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر.

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة خلال هذه الفترة في تطوير منظومة التدريب المهني وفي تطبيق قانون العمل الجديد الذي جاء ليشجع على الاستثمار والعدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية وكذلك جهود تطبيق القانون فيما يخص تراخيص عمل الأجانب..و كذلك الترتيب لتنظيم ورشة عمل ثقافية بالتعاون مع "هواوي "،للتوعية بكيفية تطبيق مواد قانون العمل الجديد .

كما ناقش الوزير والوفد، الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب المصري لدمجهم في سوق العمل، واستعرض الوزير والوفد تفعيل سبل التعاون فيما يخص التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين من الوزارة..

وأكد جبران حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، والتشجيع على الاستثمار، مشيدًا بجهود، وحجم استثمارات شركة هواوي في مصر، واستيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية، بشكل مباشر، وغير مباشر. كما أكد على أهمية تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة خاصة في مجالات التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك في هذا المجال. وكذلك التعاون في مُلتقيات التوظيف، بطريقة تتوفر فيها المصداقية، وكذلك في دعم برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتدريب في المجالات المتخصصة في التكنولوجيا والمعلومات من خلال "أكاديمية هواوي".

واستمع الوزير من وفد الشركة إلى جهود ودور "هواوي" داخل مصر، وتركيزها على التنمية البشرية، موضحًا أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكى متصل بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحوسبة السحابية والطاقة الرقمية وغيرها. وقال الوفد أنه منذ تواجد الشركة في مصر منذ اكثر من 25 عاما، تلتزم هواوى مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم سيد المشرف العام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجي، وهبه أحمد مدير عام التشغيل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.