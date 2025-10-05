قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تهدد بفرض عقوبة إيقاف القيد لمدة 20 يوما، وذلك على خلفية الشكاوى المقدمة من المديرين الفنيين السابقين للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس، بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية المتأخرة.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن جوميز تقدم بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما فشلت إدارة الزمالك في سداد المبالغ المتفق عليها ضمن التسوية الودية التي تم التوصل إليها سابقًا بين الطرفين، مؤكدة أن النادي لم يلتزم بسداد المستحقات حتى الآن.

ومن المنتظر، وفقًا للمصادر ذاتها، أن يصدر "فيفا"خلال 20 يومًا إخطارًا رسميًا لإدارة الزمالك بقرار إيقاف القيد في حال استمرار عدم السداد.

وفي السياق نفسه، ما تزال شكوى المدير الفني الأسبق كريستيان جروس قائمة أمام الاتحاد الدولي، إذ لم يتوصل الطرفان حتى اللحظة إلى اتفاق نهائي لتسوية مستحقاته، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي في القضايا الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الزمالك من أزمة مالية حادة، تسببت في تأخره عن سداد مستحقات عدد من اللاعبين ومقدمات عقود الصفقات الجديدة، فضلًا عن مطالبات الأندية السابقة للاعبيه بالتقدم بشكاوى رسمية للحصول على حقوقهم المالية، ما يضع القلعة البيضاء أمام تحديات كبيرة في الفترة المقبلة.

