وجدي زين الدين: القوى المتآمرة على مصر في الماضي تسعى اليوم لتهديد الأمن القومي

أكد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين أن انتصار أكتوبر 1973، الذي استردت به مصر كامل أراضيها وعزتها وكرامتها، كان بمثابة "صدمة عنيفة جدًا" لأصحاب المؤامرات، مشيرا إلى أن العدو يحاول التقليل من حجم الهزيمة التي لحقت به في تلك الحرب.

وقال وجدي زين الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك رابط قوي بين انتصار 73 والتحديات الحالية، حيث إن القوى التي تآمرت على مصر في الماضي هي ذاتها التي تسعى اليوم لفرض واقع جديد يهدد الأمن القومي المصري.

وتابع الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، أن مصر تواجه اليوم تحديات خطيرة تتمثل في مؤامرة واضحة يعلمها الصغير قبل الكبير، مرتبطة بحرب غزة والهدف منها تهجير الفلسطينيين.