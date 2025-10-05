طارق فهمي: لن نتوقع أن تتوقف الحرب بغزة بصورة مباشرة إلا بعد تنفيذ الإجراءات والتدابير المتفق عليها

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن عملية تسليم المحتجزين لن تكون "دفعة واحدة" في الأيام الأولى، وذلك لأسباب لوجستية تتعلق بعمليات النقل ووجود المحتجزين لدى فصائل فلسطينية مختلفة وليس فقط في حوزة حماس.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لن نتوقع أن تتوقف الحرب بصورة مباشرة إلا بعد تنفيذ الإجراءات والتدابير المتفق عليها، مؤكدا أن نجاح مفاوضات التهدئة في غزة يعتمد بشكل أساسي على توفر الإرادة السياسية وقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الحالية تتطلب بناء مناخ جيد لإجراءات بناء الثقة، محذرًا من أن "التصريحات غير المنضبطة وغير المسؤولة قد تؤثر على مسار ما يجري.

وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت خلال الساعات الأخيرة إجراءات تهدف إلى تخفيف التوتر، رغم استمرار بعض العمليات العسكرية.