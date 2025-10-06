أخبار الوادي الجديد: في مستهل احتفالات العيد القومي الـ66.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد المحافظة من قيادات سابقة ورؤساء جمعيات وتبرز مظاهر الاحتفال بالعيد القومى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في مستهل احتفالات العيد القومي الـ66.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد المحافظة من قيادات سابقة ورؤساء جمعيات اهليه.

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، ولفيفًا من السادة الضيوف، وذلك في مستهل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ٦٦، والذي يوافق ذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959، واحتفالية "يوم الوفاء" لتكريم السادة المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية السابقة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



ومن المقرر أن تقيم المحافظة اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى استعراض موكب الزهور الذي ينطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، بمشاركة واسعة من سيارات الوحدات المحلية والقرى، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.

مظاهر احتفال الوادى الجديد بعيدها القومى ...صور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 66، والذى يواكب وصول أول قوافل التعمير للمنطقة فى الثالث من أكتوبر عام 1959، والذى تضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بمدن وقرى المحافظة، وذلك بحضور عدد من الكوادر الوزارية والمحافظين السابقين.

ويتضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومى تفقد مجمع المصالح الحكومية وتنظيم احتفالية يوم الوفاء بقاعة المشير طنطاوي بالمجمع، وتفقد المشروعات الزراعية شمال الخارجة وعرض موكب الزهور أمام مدرسة الثانوية الصناعية وافتتاح مصنع تمور لإحدى الشركات الاستثمارية.

وتحتفل الوادي الجديد في الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح إلى الوادي الجديد في عام 1959، حيث انطلقت حينها شرارة العمل بكل قوة وإصرار لبناء الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنظم المحافظة احتفالية يوم الوفاء لتكريم للعاملين المتميزين وأوائل الطلاب والنماذج التى حققت نجاحات من أبناء الوادى الجديد على مدار العام، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بديوان عام المحافظة الجديد.

كما تنظم المحافظة مسيرة الزهور وموكب السيارات الحكومية والخدمية من كل قرى المحافظة والتى تعرض مقومات القرى الإنتاجية وذلك أمام منصة المشاهدة أمام مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة.

احتفاءً بالعيد القومي ال ٦٦

محافظة الوادي الجديد تُقيم احتفالية " يوم الوفاء "

في تقليدٍ سنويٍ متجددٍ، وأجواء تفيض بالامتنان وتقدير أصحاب العطاء، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، احتفالية "يوم الوفاء" التي أقيمت بقاعة المشير "طنطاوي" بمجمع المصالح الحكومية، احتفاءً بالعيد القومي الـ٦٦ للمحافظة، بحضور اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنات الأزهرية والمشرف على كلية البنين الأزهرية، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين .

وانطلقت الفعاليات وسط أجواء وطنية مبهجة تخللتها عروض فنية وفقرات غنائية وطنية قدمها طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة، اعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان.. "بعيون اهلها"، والذى حمل رسائل تهنئة من مختلف أطياف المجتمع بمراكز المحافظة وتوثيق لرحلة العطاء منذ وصول أولى قوافل التعمير وصولًا لما تحقق من مشروعات تنموية وإنجازات مشهودة.

وخلال كلمته، قدم امحافظ الشكر والتقدير لجميع الحضور لتلبية الدعوة، مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ٦٦ لعيد المحافظة القومي ،والذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن يوم الوفاء هو تجسيد لمعاني الإخلاص والعطاء وتقدير جهود أبناء المحافظة المخلصين الذين ساهموا في نهضتها وتطورها على مدار السنوات الماضية.كما استعرض أهم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة، مُعربًا عن بالغ التقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على ما أولاه من اهتمام بالغ بأبناء الوادي الجديد.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عددٍ من القيادات السابقة والعاملين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم في خدمة أبناء المحافظة، من بينهم الجهات المشاركة في التنفيذ والإشراف على مشروع مجمع المصالح الحكومية، وفريق تربية الطفرات بهيئة الطاقة الذرية، وقيادات الإذاعة المصرية، وأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تصميم الهوية البصرية للمحافظة، ومبادرة ماذا تفعل لو كنت محافظ.