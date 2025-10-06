قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: في مستهل احتفالات العيد القومي الـ66.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد المحافظة من قيادات سابقة ورؤساء جمعيات وتبرز مظاهر الاحتفال بالعيد القومى

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في مستهل احتفالات العيد القومي الـ66.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد المحافظة من قيادات سابقة ورؤساء جمعيات اهليه.
استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، ولفيفًا من السادة الضيوف، وذلك في مستهل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ٦٦، والذي يوافق ذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959، واحتفالية "يوم الوفاء" لتكريم السادة المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية السابقة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


ومن المقرر أن تقيم المحافظة اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى استعراض موكب الزهور الذي ينطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، بمشاركة واسعة من سيارات الوحدات المحلية والقرى، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.

مظاهر احتفال الوادى الجديد  بعيدها القومى ...صور
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 66، والذى يواكب وصول أول قوافل التعمير للمنطقة فى الثالث من أكتوبر عام 1959، والذى تضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بمدن وقرى المحافظة، وذلك بحضور عدد من الكوادر الوزارية والمحافظين السابقين.

ويتضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومى تفقد مجمع المصالح الحكومية وتنظيم احتفالية يوم الوفاء بقاعة المشير طنطاوي بالمجمع، وتفقد المشروعات الزراعية شمال الخارجة وعرض موكب الزهور أمام مدرسة الثانوية الصناعية وافتتاح مصنع تمور لإحدى الشركات الاستثمارية.

وتحتفل الوادي الجديد في الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح إلى الوادي الجديد في عام 1959، حيث انطلقت حينها شرارة العمل بكل قوة وإصرار لبناء الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنظم المحافظة احتفالية يوم الوفاء لتكريم للعاملين المتميزين وأوائل الطلاب والنماذج التى حققت نجاحات من أبناء الوادى الجديد على مدار العام، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بديوان عام المحافظة الجديد.

كما تنظم المحافظة مسيرة الزهور وموكب السيارات الحكومية والخدمية من كل قرى المحافظة والتى تعرض مقومات القرى الإنتاجية وذلك أمام منصة المشاهدة أمام مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة.

احتفاءً بالعيد القومي ال ٦٦ 
محافظة الوادي الجديد تُقيم احتفالية " يوم الوفاء "

في تقليدٍ سنويٍ متجددٍ، وأجواء تفيض بالامتنان وتقدير أصحاب العطاء، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، احتفالية "يوم الوفاء" التي أقيمت بقاعة المشير "طنطاوي" بمجمع  المصالح الحكومية، احتفاءً بالعيد القومي الـ٦٦ للمحافظة، بحضور اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنات الأزهرية والمشرف على كلية البنين الأزهرية، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين .

وانطلقت الفعاليات وسط أجواء وطنية مبهجة تخللتها عروض فنية وفقرات غنائية وطنية قدمها طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة، اعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان.. "بعيون اهلها"، والذى حمل رسائل تهنئة من مختلف أطياف المجتمع بمراكز المحافظة وتوثيق لرحلة العطاء منذ وصول أولى قوافل التعمير وصولًا  لما تحقق من مشروعات تنموية وإنجازات مشهودة.

وخلال كلمته، قدم امحافظ  الشكر والتقدير لجميع الحضور لتلبية الدعوة، مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ٦٦ لعيد المحافظة القومي ،والذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن يوم الوفاء هو تجسيد لمعاني الإخلاص والعطاء وتقدير جهود أبناء المحافظة المخلصين الذين ساهموا في نهضتها وتطورها على مدار السنوات الماضية.كما استعرض أهم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة، مُعربًا عن بالغ التقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على ما أولاه من اهتمام بالغ بأبناء الوادي الجديد.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عددٍ من القيادات السابقة والعاملين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم في خدمة أبناء المحافظة، من بينهم الجهات المشاركة في التنفيذ والإشراف على مشروع مجمع المصالح الحكومية، وفريق تربية الطفرات بهيئة الطاقة الذرية، وقيادات الإذاعة المصرية، وأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تصميم الهوية البصرية للمحافظة، ومبادرة ماذا تفعل لو كنت محافظ.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد احتفال العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مدبولي

بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

خلال اللقاء

قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا

بالصور

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد