رضا عبدالعال: أحمد الشناوي أفضل حارس في مصر

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويحل المنتخب الوطني ضيفاً على نظيره الجيبوتي ، الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمغرب ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بينما يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.



وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة غير منطقية بالمرة ، وخاصةً مركز حراسة المرمى ، فكان لابد من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز إلى القائمة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتر كونتنينتال ، وكذلك مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وغيرها من مباريات الدوري الممتاز.

وتابع: أحمد الشناوي أفضل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسي الأهلي ، وكذلك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ، ولا أعلم سبب استبعاده من القائمة ، وبالتأكيد له الحق أن يغضب من ذلك ، واختيارات حسام حسن أصابت العديد من اللاعبين بالإحباط.