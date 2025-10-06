قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
رنا عصمت

الربو القلبي هو مجموعة من أعراض الجهاز التنفسي تشبه الربو، لكنها ناتجة عن قصور القلب الاحتقاني ويحدث عند فشل القلب في ضخ الدم بشكل فعال، تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُعيق عملية تبادل الأكسجين ويُسبب صعوبة في التنفس.

أعراض الربو القلبي

قد تشمل أعراض الربو القلبي ما يلي:

- أزيز في الصدر.

- صعوبة وضيق في التنفس، خاصة عند الاستلقاء.

- تنفس سريع.

- السعال، وقد يكون مصحوبًا ببلغم دموي أو رغوي.

- حشرجة تُسمع عند الاستماع إلى الرئتين.

• ضيق تنفس ليلي انتيابي: حيث يستيقظ المريض ليلاً وهو يلهث بحثًا عن الهواء.

 أعراض فشل القلب:

- ألم في الصدر.

-الإغماء أو الإعياء الشديد.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ظهور الجلد باللون الأزرق.

- تورم في الساقين أو القدمين.

- زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل.

- زيادة الحاجة للتبول، خاصة أثناء الليل.

يبدأ العلاج بمعالجة السبب الأساسي، وهو قصور القلب، ويشمل:

- مدرات البول: للمساعدة في إزالة السوائل الزائدة.

- أدوية مثل النترات والمورفين: لتقليل الضغط على القلب.

- مقويات التقلص العضلي: لتحسين وظيفة القلب.

- التدخل الجراحي: لإصلاح أو استبدال صمامات القلب إذا لزم الأمر.

- تغييرات نمط الحياة: مثل تجنب الاستلقاء وإبقاء الرأس مرفوعًا، تقليل استهلاك الصوديوم، وممارسة تمارين يومية خفيفة.

- توصيات غذائية: زيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة، تقليل التوتر، وتعزيز الصحة العقلية.

الربو القلبيأعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه الربو القلبى اعراض الربو القلبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

فولكس فاجن موديل 2011

اركب فولكس فاجن سيدان سعرها 650 ألف جنيه

بروتون جين 2 موديل 2007

سوق المستعمل 2025 .. بروتون جين 2 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

ميتسوبيشي

ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة "كولت" الجديدة

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد