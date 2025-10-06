الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي هو مجموعة من أعراض الجهاز التنفسي تشبه الربو، لكنها ناتجة عن قصور القلب الاحتقاني ويحدث عند فشل القلب في ضخ الدم بشكل فعال، تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُعيق عملية تبادل الأكسجين ويُسبب صعوبة في التنفس.

أعراض الربو القلبي

قد تشمل أعراض الربو القلبي ما يلي:

- أزيز في الصدر.

- صعوبة وضيق في التنفس، خاصة عند الاستلقاء.

- تنفس سريع.

- السعال، وقد يكون مصحوبًا ببلغم دموي أو رغوي.

- حشرجة تُسمع عند الاستماع إلى الرئتين.

• ضيق تنفس ليلي انتيابي: حيث يستيقظ المريض ليلاً وهو يلهث بحثًا عن الهواء.

أعراض فشل القلب:

- ألم في الصدر.

-الإغماء أو الإعياء الشديد.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ظهور الجلد باللون الأزرق.

- تورم في الساقين أو القدمين.

- زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل.

- زيادة الحاجة للتبول، خاصة أثناء الليل.

يبدأ العلاج بمعالجة السبب الأساسي، وهو قصور القلب، ويشمل:

- مدرات البول: للمساعدة في إزالة السوائل الزائدة.

- أدوية مثل النترات والمورفين: لتقليل الضغط على القلب.

- مقويات التقلص العضلي: لتحسين وظيفة القلب.

- التدخل الجراحي: لإصلاح أو استبدال صمامات القلب إذا لزم الأمر.

- تغييرات نمط الحياة: مثل تجنب الاستلقاء وإبقاء الرأس مرفوعًا، تقليل استهلاك الصوديوم، وممارسة تمارين يومية خفيفة.

- توصيات غذائية: زيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة، تقليل التوتر، وتعزيز الصحة العقلية.