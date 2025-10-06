قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ 87 حملة تفتيشية في 7 محافظات.. وفحص 19 شكوى مواطنين.. وإحالة 56 مخالفة للنيابات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا مفصلًا حول نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025.

وأكدت د. منال عوض أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها وجهت جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، ورصد أي مخالفات في المهد للتعامل معها فورًا والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشارت د.منال عوض  إلى أن فرق قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ 87 حملة تفتيشية (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على الوحدات المحلية في 7 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، حيث شملت هذه الحملات فحص 17 شكوى مواطنين تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في حل العديد من المشكلات وكان لها أثر إيجابي لدى المواطنين، خاصة في أحياء ومراكز: المعادي، الزيتون، مصر الجديدة، السلام ثان، طامية، شرق شبرا الخيمة، حدائق القبة، المعصرة، الوايلي، طرة، الوراق، السلام أول، شرق مدينة نصر، الهرم، عين شمس، ووسط القاهرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فرق القطاع رصدت خلال الحملات مخالفات مرتبطة بالبناء بدون ترخيص والتعديات على أملاك الدولة في القاهرة والجيزة، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالات فورية وجزئية لبعض الأدوار المخالفة في أحياء عين شمس، السلام أول، والهرم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن نتائج الجهود خلال شهر سبتمبر أسفرت عن إحالة 56 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، إلى جانب متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات، مشيرًة إلى أن القطاع قام بالمرور على مراكز تكنولوجية في 5 محافظات وهي: القاهرة، الشرقية، السويس، البحيرة، بورسعيد، لمتابعة الخدمات المقدمة والتأكد من كفاءة وجودة الأداء.

و أكدت وزيرة التنمية المحلية أن فرق قطاع التفتيش تواصل المرور اليومي على حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحلات العامة بالقوانين وعدم إشغال الطريق، لافتة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جهوده لرصد أي معوقات في عمل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الدور الخدمي لهذه الوحدات لصالح المواطنين.

التنمية المحلية منال عوض المراكز التكنولوجية

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

محافظ اسيوط

جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة منسوب المياه والتصرفات حفاظًا على أرواح المواطنين..تفاصيل

الدكتور خالد عناني

خالد العناني.. صوت مصر الحضاري في سباق اليونسكو

معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب يناقش "دور مصر والإعلام في دعم القضية الفلسطينية"

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

